Пропонується не тільки робота в Харкові, а й в області - вакансій для жителів чимало.

Робота в Харкові пропонується від КП «Харківспецбуд» та АТ «Харківобленерго» - туди запрошують низку спеціалістів, повідомляє Politeka.net.

Про це передає Харківська міськрада.

«Працівникам підприємства пропонується стабільна заробітна плата, повний соціальний пакет, можливість бронювання», – зазначили у мерії.

У комунальних підприємствах - запрошують фахівців за такими спеціальностями: машиніст екскаватора одноковшового, машиніст барової установки, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, технік, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, електромонтер з експлуатації електролічильників, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, лицювальник-плиточник, покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів 5 розряду, маляр, столяр будівельний, прибиральник територій.

Деталі – за телефонами: (098) 466-83-53, (067) 575-14-48.

Пропонується не тільки робота в Харкові, а й в області. Тут потрібні – водій автотранспортних засобів (м. Харків, сел. Есхар, Богодухівський район), інженер служби діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг (м. Берестин), електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі (сел. Есхар).

Пропонуються умови офіційного працевлаштування, оплата лікарняних, надання оплачуваної щорічної відпустки, стабільна заробітна плата, надбавки за стаж в енергетиці та премії, а також можливість бронювання.

Для детальнішої інформації звертайтеся за телефонами: 740-11-85, 740-13-30, 740-10-90 (пн-чт з 8:00 до 17:00, пт – з 8:00 до 15:45, перерва 12:00-12:45).

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