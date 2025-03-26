Предлагается не только работа в Харькове, но и в области – вакансий для жителей немало.

Работа в Харькове предлагается от КП «Харьковспецстрой» и АО «Харьковоблэнерго» - туда приглашают ряд специалистов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

«Работникам предприятия предлагается стабильная заработная плата, полный социальный пакет, возможность бронирования», – отметили в мэрии.

В коммунальных предприятиях - приглашают специалистов по таким специальностям: машинист экскаватора одноковшового, машинист баровой установки, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, техник, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования г, столяр строительный, уборщик территорий.

Подробности – по телефонам: (098) 466-83-53, (067) 575-14-48.

Предлагается не только работа в Харькове, но и области. Здесь нужны – водитель автотранспортных средств (г. Харьков, пос. Эсхар, Богодуховский район), инженер службы диагностики, изоляции, защиты от перенапряжений (г. Берестин), электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (поселок Эсхар).

Предлагаются условия официального трудоустройства, оплата больничных, предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска, стабильная заработная плата, надбавки за стаж в энергетике и премии, а также возможность бронирования.

Для более подробной информации обращайтесь по телефонам: 740-11-85, 740-13-30, 740-10-90 (пн-чт с 8:00 до 17:00, пт – с 8:00 до 15:45, перерыв 12:00-12:45).

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