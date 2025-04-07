На початку року продовжує фіксуватись подорожчання молочних продуктів у Харкові, найбільше у вартості зросли йогурт, молоко та сир, повідомляє Politeka.net.
Про це свідчать дані порталу Мінфін.
За результатами моніторингу, класичний сир "Простонаше" (жирність 9%) подорожчав на 10 гривень у порівнянні з лютим і нині коштує 94,85 грн. У таких мережах, як Novus та Megamarket, його ціна коливається від 93,99 до 95,70 гривень.
Наприклад, молоко "Простонаше" (жирність 1%) зросло в ціні до 52,42 грн за 900 мл, що на 2 гривні більше, ніж місяць тому. А "Яготинське" (2,6% жирності) нині коштує 51,63 грн, хоча в березні його продавали за 55,43.
Втім, на фоні загального зростання є й приємні новини: йогурт "Активіа Класичний" (1,5% жирності) навпаки, подешевшав. Його ціна знизилася до 31,75 грн за 290 мл.
Також подорожчання молочних продуктів у Харкові помітне на вершкове масло. За даними Держстату, за рік вартість молочного продукту зросла на 32,2%.
Аналітики прогнозують, що в кінці квітня можливе незначне зниження закупівельних цін на молоко, яке надходить на переробку від агропідприємств. Це може позитивно вплинути на загальну ситуацію на ринку молочних товарів.
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