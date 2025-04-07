Подорожчання молочних продуктів у Харкові помітне на низку популярних товарів, які купують українці

На початку року продовжує фіксуватись подорожчання молочних продуктів у Харкові, найбільше у вартості зросли йогурт, молоко та сир, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

За результатами моніторингу, класичний сир "Простонаше" (жирність 9%) подорожчав на 10 гривень у порівнянні з лютим і нині коштує 94,85 грн. У таких мережах, як Novus та Megamarket, його ціна коливається від 93,99 до 95,70 гривень.

Наприклад, молоко "Простонаше" (жирність 1%) зросло в ціні до 52,42 грн за 900 мл, що на 2 гривні більше, ніж місяць тому. А "Яготинське" (2,6% жирності) нині коштує 51,63 грн, хоча в березні його продавали за 55,43.

Втім, на фоні загального зростання є й приємні новини: йогурт "Активіа Класичний" (1,5% жирності) навпаки, подешевшав. Його ціна знизилася до 31,75 грн за 290 мл.

Також подорожчання молочних продуктів у Харкові помітне на вершкове масло. За даними Держстату, за рік вартість молочного продукту зросла на 32,2%.

Аналітики прогнозують, що в кінці квітня можливе незначне зниження закупівельних цін на молоко, яке надходить на переробку від агропідприємств. Це може позитивно вплинути на загальну ситуацію на ринку молочних товарів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.