Подорожание молочных продуктов в Харькове заметно на ряд популярных товаров, которые покупают украинцы

В начале года продолжает фиксироваться подорожание молочных продуктов в Харькове, больше всего в стоимости выросли йогурт, молоко и сыр, сообщает Politeka.net.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

По результатам мониторинга, классический сыр "Простонаше" (жирность 9%) подорожал на 10 гривен по сравнению с февралем и сейчас стоит 94,85 грн. В таких сетях как Novus и Megamarket его цена колеблется от 93,99 до 95,70 гривен.

Например, молоко "Простонаше" (жирность 1%) выросло до 52,42 грн за 900 мл, что на 2 гривны больше, чем месяц назад. А "Яготинское" (2,6% жирности) сейчас стоит 51,63 грн., хотя в марте его продавали за 55,43 грн.

Впрочем, на фоне всеобщего роста есть и приятные новости: йогурт "Активиа Классический" (1,5% жирности) наоборот, подешевел. Его стоимость снизилась до 31,75 за 290 мл.

Также подорожание молочных продуктов в Харькове заметно на сливочное масло. По данным Госстата, за год стоимость молочного продукта выросла на 32,2%.

Аналитики прогнозируют, что в конце апреля возможно незначительное снижение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от агропредприятий. Это может оказать положительное влияние на общую ситуацию на рынке молочных товаров.

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