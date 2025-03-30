Синоптики дали прогноз погоди в Харкові та області на 31 березня 2025 року та попередили мешканців регіону про небезпеку.

Прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 31 березня 2025 року, нічим не порадує мешканців, повідомляє Політека.

Очікується хмарність, опади та чергове похолодання.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, в понеділок протягом усієї доби буде хмарно. Пройдуть дощі – вночі невеликі, а вдень помірні.

Як передбачає прогноз погоди на 31 березня, в Харківській області вітер буде східний, помірний, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

В Харкові протягом доби, як обіцяє прогноз погоди на 31 березня, також пройдуть дощі. Температура по місту вночі становитиме +7+9 тепла, а вдень не сильно підніметься – лише до +10+12 градусів, пише Політека.

По області температура повітря коливатиметься від нічних +5+10 градусів до +8+13 в денні години.

При цьому у вівторок, 1 квітня, вночі невеликі дощі продовжаться, можливий слабкий туман, але температура вже трохи підніметься – до +11+16 градусів. У середу вже без істотних опадів, повітря також прогріється до +11+16.

Важливо: експерти гідрометцентру також оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні на суботу, 30 число. Повідомляється, що до кінця доби очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду першого рівня небезпечності.

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