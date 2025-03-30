Синоптики дали прогноз погоды в Харькове и области на 31 марта 2025 года и предупредили жителей региона об опасности.

Прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 31 марта 2025 года, ничем не порадует жителей, сообщает Политека.

Ожидается облачность, осадки и очередное похолодание.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в понедельник в течение суток будет облачно. Пройдут дожди – ночью небольшие, а днем ​​умеренные.

Как предполагает прогноз погоды на 31 марта, в Харьковской области ветер будет восточным, умеренным, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В Харькове в течение суток, как обещает прогноз погоды на 31 марта, пройдут дожди. Температура по городу ночью будет +7+9 тепла, а днем ​​не сильно поднимется – лишь до +10+12 градусов, пишет Политека.

По области температура воздуха будет колебаться от ночных +5+10 градусов до +8+13 в дневные часы.

При этом во вторник, 1 апреля, ночью небольшие дожди продолжатся, возможен слабый туман, но температура уже немного поднимется – до +11+16 градусов. В среду уже без существенных осадков, воздух также прогреется до +11+16.

Важно: эксперты гидрометцентра также объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе на субботу, 30 число. До конца суток ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду первого уровня опасности.

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