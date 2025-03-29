Синоптики розповіли, які неприємні сюрпризи готує прогноз погоди в Харкові та області на неділю, 30 березня 2025 року.

Прогноз погоди на неділю, 30 березня 2025 року, для Харкова та області передбачає дощі, сильний вітер і похолодання, повідомляє Політека.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, в неділю буде хмарно з проясненнями, вночі місцями пройдуть помірні дощі. Вдень невеликі дощі в області продовжаться.

Вітер у неділю очікується східний, досить сильний, швидкістю до 9 – 14 метрів за секунду.

Що стосується температури повітря, то прогноз погоди на 30 березня віщує вночі в регіоні приблизно +3+8 градусів, а вдень до +9+14 тепла, пише Політека.

В самому Харкові при цьому також буде хмарно з проясненнями. В місті вночі опадів не очікується, але в денні години невеликий дощ все ж таки пройде. Температура повітря, як обіцяє прогноз погоди на 30 березня, коливатиметься від нічних +4+6 градусів до +11+13 тепла вдень.

Синоптики попереджають, що опади, вітер і не надто високі температури продовжать панувати в регіоні і в наступні дні, 31 числа та вже на початку наступного місяця.

Крім того, експерти гідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища на півдні, заході та в центрі України – там до кінця доби в суботу очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності, а на Одещині та Миколаївщині – пилові бурі. Харківської області ця негода не торкнеться.

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