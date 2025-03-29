Синоптики рассказали, какие неприятные сюрпризы готовит прогноз погоды в Харькове и области на воскресенье, 30 марта 2025 года.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 марта 2025 года, для Харькова и области предусматривает дожди, сильный ветер и похолодание, сообщает Политека.

По данным регионального центра гидрометеорологии, в воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдут умеренные дожди. Днем небольшие дожди в области продолжатся.

Ветер в воскресенье ожидается восточный, достаточно сильный, скоростью до 9-14 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то прогноз погоды на 30 марта предвещает ночью в регионе примерно +3+8 градусов, а днем ​​до +9+14 тепла, пишет Политека.

В самом Харькове при этом также будет облачно с прояснениями. В городе ночью осадков не ожидается, но в дневные часы небольшой дождь все же пройдет. Температура воздуха, как сулит прогноз погоды на 30 марта, будет колебаться от ночных +4+6 градусов до +11+13 тепла днем.

Синоптики предупреждают, что осадки, ветер и не слишком высокие температуры продолжат властвовать в регионе и в последующие дни, 31 числа и уже в начале следующего месяца.

Кроме того, эксперты гидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях на юге, западе и в центре Украины – там до конца суток в субботу ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности, а на Одесчине и Николаевщине – пылевые бури. Харьковскую область эта непогода не коснется.

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