Стало відомо про заплановані на неділю, 30 березня 2025 року, графіки відключення світла для Харкова та області.

В обленерго попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області в неділю, 30 березня 2025 року, повідомляє Політека.

Енергетики запланували на неділю ремонтні роботи, спрямовані на усунення ушкоджень, яких завдали російські окупаційні війська своїми обстрілами.

Через це 30 березня з 8:30 до 17:00 в Харкові діятимуть графіки відключення світла в частині Новобаварського та Холодногірського районів, пише Політека.

Зокрема без електроенергії залишаться мешканці вулиць Афанасіївська, Багата, Барикадна, Воложанівська, Гиївський узвіз (1-6), Господарська, Гранітна, Григорівська, Грушевського, Дмитра Вишневецького, Дрогобицька, Кандаурова, Козюлінська, Комбайнівська, Лиса, Нижня Гиївська, Підлісна, Рубанівська, Січеславська, Сімферопольська, Стефенсона, Танцювальна, Терихівська, Технічна, Фермерська, Цехівська, а також багатьох провулків міста.

Крім того, частково буде знеструмлено вулиці Іллінська, Болгарська, Волонтерська, Григорівське шосе, Олега Адамовського, Петра Болбочана, Дудинської, Львівська, Полтавський Шлях, Холодногірська, Юрія Паращука.

У Харківській області наразі енергетики не повідомляли про необхідність запровадження стабілізаційних і аварійних графіків відключення світла на 30 березня 2025 року. Про додаткові обмеження в області буде повідомлено на сторінці обленерго та територіальних громад.

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