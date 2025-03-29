Стало известно о планируемых на воскресенье, 30 марта 2025 года, графиках отключения света для Харькова и области.

В облэнерго предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области в воскресенье, 30 марта 2025 года, сообщает Политека.

Энергетики запланировали на воскресенье ремонтные работы, направленные на устранение повреждений, которые нанесли российские оккупационные войска своими обстрелами.

Поэтому 30 марта с 8:30 до 17:00 в Харькове будут действовать графики отключения света в части Новобаварского и Холодногорского районов, пишет Политека.

В частности, без электроэнергии останутся жители улиц Афанасьевская, Богатая, Баррикадная, Воложановская, Гиевский узвоз (1-6), Хозяйственная, Гранитная, Григоровская, Грушевского, Дмитрия Вишневецкого, Дрогобычская, Кандаурова, Козюлинская, Комбайновская, Лысая, Нижняя Гиевская, Подлесная, Рубановская, Сечеславская, Симферопольская, Стефенсона, Танцевальная, Териховская, Техническая, Фермерская, Цеховская, а также многих переулков города.

Кроме того, частично будут обесточены улицы Ильинская, Болгарская, Волонтерская, Григоровское шоссе, Олега Адамовского, Петра Болбочана, Дудинской, Львовская, Полтавский Путь, Холодногорская, Юрия Паращука.

В Харьковской области энергетики не сообщали о необходимости введения стабилизационных и аварийных графиков отключения света на 30 марта 2025 года. О дополнительных ограничениях в области будет сообщено на странице облэнерго и территориальных общин.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Политека рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.