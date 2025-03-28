Яким буде прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 29 березня 2025 року, та як ситуація погіршиться в кінці місяця та на початку квітня.

Синоптики детально розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на суботу 29 березня 2025 року, повідомляє Політека.

Протягом доби очікується мінлива хмарність.

Дощі пройдуть лише в деяких південних, південно-західних і східних регіонах. В Харкові та області, як обіцяє прогноз погоди на 29 березня, без опадів, але вже 30 числа дощі дістануться і сюди.

Як повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, вітер у суботу буде північно-східним, досить сильним, до 7-12 метрів за секунду.

Вночі по області температура повітря становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень до +12+17 тепла, пише Політека. У Харкові прогноз погоди на 29 березня передбачає вночі від +4 до +6 тепла, а вдень досить комфортні +13+15.

Експерти гідрометцентру попереджають, що вже в неділю протягом доби хмарність підвищиться, пройдуть невеликі опади, вітер дещо посилиться (до 8-14 метрів за секунду), температура повітря вночі +3+8, а вдень +11+16 градусів.

А в останній день першого місяця весни, за попередніми даними синоптиків, в регіоні знову очікуються невеликі опади, але буде дещо прохолодніше, максимально температура підніметься до +9+14 тепла.

На жаль, синоптики повідомляють, що похолодання, а також дощі, навіть із мокрим снігом, продовжаться на початку квітня.

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