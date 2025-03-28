Каким будет прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 29 марта 2025 года, и как ситуация ухудшится в конце месяца и в начале апреля.

Синоптики подробно рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 29 марта 2025 года, сообщает Политека.

В течение суток ожидается переменная облачность.

Дожди пройдут только в некоторых южных, юго-западных и восточных регионах. В Харькове и области, как обещает прогноз погоды на 29 марта, без осадков, но уже 30 числа дожди доберутся и сюда.

Как сообщили в региональном центре гидрометеорологии, ветер в субботу будет северо-восточным, достаточно сильным, до 7-12 метров в секунду.

Ночью по области температура воздуха будет от +3 до +8 градусов, а днем ​​до +12+17 тепла, пишет Политека. В Харькове прогноз погоды на 29 марта предполагает ночью от +4 до +6 тепла, а днем ​​достаточно комфортные +13+15.

Эксперты гидрометцентра предупреждают, что уже в воскресенье в течение суток облачность повысится, пройдут небольшие осадки, ветер несколько усилится (до 8-14 метров в секунду), температура воздуха ночью +3+8, а днем ​​+11+16 градусов.

А в последний день первого месяца весны, по предварительным данным синоптиков, в регионе снова ожидаются небольшие осадки, но будет несколько прохладнее, максимально температура поднимется до +9+14 тепла.

К сожалению, синоптики сообщают, что похолодание, а также дожди, даже с мокрым снегом, продолжатся в начале апреля.

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