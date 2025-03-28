До закінчення опалювального сезону в Харкові поки що далеко через погодні причини.

Закінчення опалювального сезону в Харкові поки не оголошено, оскільки місцева влада все ще чекає повернення холодів, повідомляє Politeka.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, що це була найскладніша зима для міста, і поки що рано говорити про закінчення опалювального сезону в Харкові. Він зазначив, що синоптики ще прогнозують низьку температуру повітря.

Наразі міська влада активно працює над створенням «енергетичного острова», який дозволить стабільно проходити зимовий період.

Наприкінці минулого року росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у місті. Комунальники працювали цілодобово, тому харків'яни майже не відчули перебоїв у постачанні тепла, світла та води.

"Це і є той "енергетичний острів", про який ми постійно говоримо. Сьогодні ми вже готуємось до наступного опалювального сезону та маємо чіткий план дій", - заявив Ігор Терехов.

Нагадаємо також, що в Харківській області, незважаючи на теплу погоду, опалення не відключають, але застосовують диференційовану систему подачі тепла. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

За його словами, відключатимуть батареї, як тільки дозволять середньодобові показники температури. За нормативами опалення можна відключати, коли середньодобова температура перевищує 8 градусів тепла протягом трьох днів.

Процес відключення батарей також є важливим етапом у загальній стратегії енергозбереження та забезпечення стійкого функціонування міських комунальних систем у період міжсезоння.

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