До окончания отопительного сезона в Харькове пока что далеко в виду погодных причин.

Окончание отопительного сезона в Харькове пока не оглашено, так как местные власти все еще ждут возвращение холодов, сообщает Politeka.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, что это была самая сложная зима для города, и пока рано говорить об окончании отопительного сезона в Харькове. Он отметил, синоптики еще прогнозируют низкую температуру воздуха.

В данный момент городские власти активно работают над созданием «энергетического острова», который позволит стабильно проходить зимний период.

В конце минувшего года россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в городе. Коммунальщики работали круглосуточно, поэтому харьковчане почти не ощутили перебоев в поставках тепла, света и воды.

"Это и есть тот "энергетический остров", о котором мы постоянно говорим. Сегодня мы уже готовимся к следующему отопительному сезону и имеем четкий план действий", - заявил Игорь Терехов.

Напомним также, что в Харьковской области несмотря на теплую погоду, отопление не отключают, но применяют дифференцированную систему подачи тепла. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, отключать батареи будут, как только разрешат среднесуточные показатели температуры. По нормативам отопления можно отключать, когда среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла в течение трех дней.

Процесс отключения батарей также является важным этапом в общей стратегии энергосбережения и обеспечения устойчивого функционирования городских коммунальных систем в период межсезонья.

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