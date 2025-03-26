Синоптики розповіли, чого чекати українцям від прогнозу погоди в Харкові та області на четвер, 27 березня 2025 року.

Експерти регіонального центру з гідрометеорології дали свіжий прогноз погоди в Харкові та області на четвер, 27 березня 2025 року, повідомляє Політека.

За даними синоптиків, протягом доби очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не буде, лише в нічні та вранішні години на регіону опуститься слабкий туман.

Вітер, як обіцяє прогноз погоди в Харкові та області на 27 березня, очікується змінних напрямків, але слабкий, швидкістю до 3-8 метрів за секунду, пише Politeka.net.

Вночі температура в регіоні становитиме від +1 до +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +12+17 тепла.

По Харкову прогноз погоди на 27 березня передбачає коливання температури від +4+6 в нічні години до +12+14 в денні. Також без істотних опадів, лише вночі та вранці легкий туман.

Експерти гідрометцентру відзначають, що вже з 28 числа повернуться невеликі дощі, а 30 числа навіть із грозою, але буде досить тепло.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що поки рано ховати теплі куртки, тому що холод іще повернеться в Україну, і вже незабаром прийде нова хвиля похолодання.

Поки, за її словами, температура по Україні загалом у четвер становитиме +12+17 градусів, прохолодніше лише на Заході та в прибережних регіонах, там температура підніметься до +10+13.

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