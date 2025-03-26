Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от прогноза погоды в Харькове и области на четверг, 27 марта 2025 года.

Эксперты регионального центра гидрометеорологии дали свежий прогноз погоды в Харькове и области на четверг, 27 марта 2025 года, сообщает Политека.

По данным синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет, лишь в ночные и утренние часы в регионе опустится слабый туман.

Ветер, как обещает прогноз погоды в Харькове и области на 27 марта, ожидается переменных направлений, но слабый, скоростью до 3-8 метров в секунду, пишет Politeka.net.

Ночью температура в регионе будет от +1 до +6 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +12+17 тепла.

По Харькову прогноз погоды на 27 марта предполагает колебания температуры от +4+6 в ночные часы до +12+14 в дневные часы. Также без существенных осадков, только ночью и утром легкий туман.

Эксперты гидрометцентра отмечают, что уже с 28 числа вернутся небольшие дожди, а 30 числа даже с грозой, но будет достаточно тепло.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что пока рано прятать теплые куртки, потому что холод еще вернется в Украину, и уже в скором времени придет новая волна похолодания.

Пока, по ее словам, температура по Украине в четверг будет составлять +12+17 градусов, прохладнее только на Западе и в прибрежных регионах, там температура поднимется до +10+13.

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