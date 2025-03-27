Подорожчання м'яса у Харкові відбулося через складну ситуацію в економіці та агросекторі України, повідомляє Політека.

Як пишуть Новини. LIVE, інфляція та порушення логістичних ланцюгів спричиняють значне підвищення цін, що особливо помітно в умовах війни.

На тлі бойових дій, проблем з електропостачанням та збоїв у постачанні, сільське господарство зазнало великих втрат, що вплинуло на ціни а усіх регіонах України. У лютому 2024 року середня вартість свинини становила 190,23 грн за кілограм, що на 5,8% більше, ніж у лютому 2023-го.

Подорожчання м'яса у Харкові відзначилося і на вареній ковбасі першого ґатунку — вартість зросла на 7,1%, і тепер за неї доведеться заплатити 182,13 гривень. Ціни підскочили і на курячі продукти, зокрема філе, яке виросло на 8,7%, до 171,83 гривень.

Найбільше змінилася вартість яловичини — збільшилась на 14,5%, і коштує майже 300 грн. Така ситуація сталася через нестачу постачань та зростання витрат на виробництво через енергетичну кризу.

Незважаючи на це, сало стало єдиним продуктом, вартість якого за останній рік знизилася — на 3,35%, до 167,30 грвень за кілограм у лютому 2025 року. Однак цей тренд швидко змінився в березні.

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