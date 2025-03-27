Подорожание мяса в Харькове произошло из-за сложной ситуации в экономике и агросекторе Украины, сообщает Политика.

Как пишут Новости. LIVE, инфляция и нарушение логистических цепей влекут за собой повышение цен, что особенно заметно в условиях войны.

На фоне боевых действий, проблем с электроснабжением и сбоев в снабжении, сельское хозяйство понесло большие потери, что повлияло на цены во всех регионах Украины. В феврале 2024 года средняя стоимость свинины составила 190,23 грн за килограмм, что на 5,8% больше, чем в феврале 2023 года.

Подорожание мяса в Харькове отличилось и на вареной колбасе первого сорта — стоимость выросла на 7,1%, и теперь за нее придется заплатить 182,13 гривен. Цены подскочили и на куриные продукты, в том числе выросшее на 8,7% филе до 171,83 гривен.

Больше изменилась стоимость говядины — увеличилась на 14,5%, и стоит почти 300 грн. Такая ситуация произошла из-за нехватки поставок и роста затрат на производство из-за энергетического кризиса.

Несмотря на это, сало стало единственным продуктом, стоимость которого за последний год снизилась – на 3,35%, до 167,30 гривен за килограмм в феврале 2025 года. Однако этот тренд быстро изменился в марте.

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