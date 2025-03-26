Дізнайтеся, коли станеться закінчення опалювального сезону у Харкові.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що закінчення опалювального сезону у Харкові відбудеться, коли настане стабільне потепління, повідомляє Politeka.

За його словами, поки у місті похолодання, точні строки завершення поки не визначено.

«Ми ввели на котельнях дискретний режим роботи, щоб економити газ. Коли температура на вулицях підвищиться, подача тепла до оселі харків'ян буде знижена», – спостерігач.

Терехов також підкреслив, що цей період став найважливішим в історії міста, через руйнування та обстріли. Він висловив подяку тепловикам, енергетикам та водяникам, які забезпечили безперебійне теплопостачання, попри труднощі.

Харківський міський голова говорить, що місто активно працює над створенням «енергетичного острова», зокрема за рахунок підтримки міжнародних партнерів та уряду.

Закінчення опалювального сезону в Харкові буде залежати від погодних умов, але міська влада вже вжила заходів для збереження енергетичних ресурсів, зокрема через економію газу та впровадження нових можливостей для забезпечення енергетичної безпеки та незалежності міста.

Незважаючи на складнощі, місто готове до наступних викликів та продовжує працювати над забезпеченням стабільності в енергетичній сфері.

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