Узнайте, когда произойдет окончание отопительного сезона в Харькове.

Мэр Игорь Терехов заявил, что окончание отопительного сезона в Харькове состоится, когда наступит стабильное потепление, сообщает Politeka.

По его словам, пока в городе похолодание, точные сроки завершения пока не определены.

«Мы ввели на котельных дискретный режим работы, чтобы экономить газ. Когда температура на улицах повысится, подача тепла в дом харьковчан будет снижена» , – наблюдатель.

Терехов также подчеркнул, что этот период стал самым важным в истории города из-за разрушений и обстрелов. Он выразил благодарность тепловикам, энергетикам и водяным, которые обеспечили бесперебойное теплоснабжение, несмотря на трудности.

Харьковский мэр говорит, что город активно работает над созданием «энергетического острова», в частности за счет поддержки международных партнеров и правительства.

Окончание отопительного сезона в Харькове будет зависеть от погодных условий, но городские власти уже приняли меры для сохранения энергетических ресурсов, в частности, из-за экономии газа и внедрения новых возможностей для обеспечения энергетической безопасности и независимости города.

Несмотря на сложности, город готов к следующим вызовам и продолжает работать над обеспечением стабильности в энергетической сфере.

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