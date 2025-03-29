У Харкові тарифи на комуналку – електроенергію, газ та опалення залишаться незмінними з 1 квітня 2025 року, але є нюанси, передає Політека.

З 1 квітня 2025 року у Харкові зберігаються діючі ціни на комуналку – цей місяць також стане останнім місяцем опалювального сезону.

Базовий тариф на світ для більшості споживачів – 4,32 гривень кіловат-година.

Власники електроопалення можуть скористатися пільговою ставкою – 2,64 гривень кіловат-годину за споживання до 2000 на місяць.

У разі перевищення цього ліміту застосовується стандартна ціна 4,32.

З 1 числа 2025 року максимальний прайс на світ може досягати 6,48 грн/кВт·год, але не буде однаковим для всіх категорій.

Хто може розраховувати на пільги?

У 2025 році уряд розширив список категорій населення, які мають право на пільги. До нього включено:

Жителі багатоквартирних будинків без газового опалення

Домогосподарства з проблемним теплопостачанням

Вартість опалення залишиться на рівні 1654,41 грн/Гкал.

Газ для побутових споживачів (обслуговуваних «Нафтогазом») коштуватиме 7,96 грн/куб. м.

Для клієнтів інших постачальників ціна варіюється від 7,79 до 9,99.

Отже, 01.04. 2025 прайс на послуги залишаться стабільними, але в майбутньому можливий перегляд вартості електроенергії для окремих категорій споживачів.

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