В Харькове тарифы на коммуналку - электроэнергию, газ и отопление останутся неизменными с 1 апреля 2025 года, но есть нюансы, передает Политека.

С 1 апреля 2025 года в Харькове сохраняются действующие цены на коммуналку - этот месяц также станет последним месяцем отопительного сезона.

Базовый тариф на свет для большинства потребителей – 4,32 гривен киловатт-час.

Владельцы электроотопления могут воспользоваться льготной ставкой – 2,64 гривен киловатт-час при потреблении до 2000 в месяц.

При превышении этого лимита применяется стандартная цена 4,32.

С 1 числа 2025 года максимальный прайс на свет может достигать 6,48 грн/кВт·ч, но он не будет одинаковым для всех категорий.

Кто может рассчитывать на льготы?

В 2025 году правительство расширило список категорий населения, имеющих право на льготы. В него включены:

Жители многоквартирных домов без газового отопления

Домохозяйства с проблемным теплоснабжением

Стоимость на отопление останется на уровне 1654,41 грн/Гкал.

Газ для бытовых потребителей (обслуживаемых «Нафтогазом») будет стоить 7,96 грн/куб. м.

Для клиентов других поставщиков цена варьируется от 7,79 до 9,99.

Таким образом, 01.04. 2025 года прайс на услуги останутся стабильными, но в будущем возможен пересмотр стоимости электроэнергии для отдельных категорий потребителей.

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