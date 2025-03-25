У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про можливі графіки відключення світла та води, заплановані в Харківській області на середу, 26 березня 2025 року.

Politeka.net розповість, яка зараз ситуація в українській енергосистемі, та які графіки відключення світла та води діятимуть у Харкові та області 26 березня 2025 року.

За даними "Укренерго", енергетики продовжують аварійні роботи на енергообʼєктах, аби відновити українську енергосистемі від наслідків масованих ракетних і дронових атак із боку росії.

Споживання електроенергії в країні відповідає сезонним показникам, але для стабільної роботи системи енергетики рекомендують українцям, якщо є необхідність увімкнути одразу декілька потужних електричних приладів, не робити це в вечірні години (з 17 до 21), пише Політека.

Наразі в Харківській області немає потреби запроваджувати стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла. Діятимуть лише локальні обмеження електропостачання, які зазвичай тривають до 10 годин на добу, і про які часто не повідомляють заздалегідь.

У Харкові на 26 березня жодних графіків відключення світла поки не планується, але вже відомо, що вони діятимуть у неділю, 30 числа. За даними обленерго, в цей день із 8:30 до 17:00 буде знеструмлено низку вулиць у Новобаварському та Холодногірському районах міста.

А от воду в області 26 березня точно вимикатимуть. Зокрема "Чугуїввода" попереджає про ремонтні роботи водопровідної мережі, через які з 8:00 у частині міста Чугуїв буде припинено централізоване водопостачання – повний список адрес можна знайти на сторінці міськради. При цьому води не буде аж дві доби, тому варто потурбуватися про запаси.

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