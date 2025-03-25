В этом материале вы узнаете о возможных графиках отключения света и воды, запланированных в Харьковской области на среду, 26 марта 2025 года.

Politeka.net расскажет, какая сейчас ситуация в украинской энергосистеме, и какие графики отключения света и воды будут действовать в Харькове и области 26 марта 2025 года.

По данным "Укрэнерго", энергетики продолжают аварийные работы на энергообъектах, чтобы восстановить украинскую энергосистему от последствий массированных ракетных и дроновых атак со стороны россии.

Потребление электроэнергии в стране соответствует сезонным показателям, но для стабильной работы системы энергетики рекомендуют украинцам, если необходимо включить сразу несколько мощных электрических приборов, не делать это в вечерние часы (с 17 до 21), пишет Политека.

В Харьковской области сейчас нет необходимости вводить стабилизационные и аварийные графики отключения света. Будут действовать только локальные ограничения электроснабжения, которые обычно длятся до 10 часов в сутки, и о которых часто не сообщают заранее.

В Харькове на 26 марта никаких графиков отключения света пока не планируется, но уже известно, что они будут действовать в воскресенье, 30 числа. По данным облэнерго, в этот день с 8:30 до 17:00 будет обесточен ряд улиц в Новобаварском и Холодногорском районах города.

А вот воду в области 26 марта будут точно выключать. В частности, "Чугуеввода" предупреждает о ремонтных работах водопроводной сети, из-за которых с 8:00 в части города Чугуев будет прекращено централизованное водоснабжение – полный список адресов можно найти на странице горсовета. При этом воды не будет целых двое суток, поэтому стоит позаботиться о запасах.

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