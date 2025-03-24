Синоптики попередили, які зміни готує для мешканців прогноз погоди в Харкові та області на вівторок, 25 березня 2025 року.

Свіжий прогноз погоди в Харкові та області на вівторок, 25 березня 2025 року дали в регіональному центрі з гідрометеорології, повідомляє Політека.

За даними синоптиків, протягом доби буде хмарно. Вночі в регіоні пройдуть невеликій дощі, а вдень вони трохи посиляться до помірних.

Також прогноз погоди на 25 березня в Харківській області передбачає досить сильний південно-східний вітер швидкістю до 7-12 метрів за секунду, місцями пориви сягатимуть неприємних 15-20 метрів за секунду, пише Політека.

Якщо в понеділок через сильні пориви вітру Укргідрометцентр по більшості регіонів України вимушений був оголосити перший (жовтий) рівень небезпечності, то у вівторок ситуація покращиться, загрози для мешканців немає.

Експерти гідрометцентру відзначили, що в Харкові вночі 25 березня очікується +4+6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +9+11. По області тим часом в нічні години температура коливатиметься від +1 до +6, а в денні години підніметься до +8+13.

Прогноз погоди також обіцяє, що в регіоні з середи помітно потеплішає. 26 числа протягом дня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями пройде невеликий дощ, можливий туман, а вдень істотних опадів не очікується. Термометри в денні години показуватимуть комфортні +12+17 градусів.

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