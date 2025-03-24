Синоптики предупредили, какие изменения готовит прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 25 марта 2025 года.

Свежий прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 25 марта 2025 года, дали в региональном центре по гидрометеорологии, сообщает Политека.

По данным синоптиков, в течение суток будет облачно. Ночью в регионе пройдут небольшие дожди, а днем ​​они немного усилятся до умеренных.

Также прогноз погоды на 25 марта в Харьковской области предполагает достаточно сильный юго-восточный ветер скоростью до 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать неприятных 15-20 метров в секунду, пишет Политека.

Если в понедельник из-за сильных порывов ветра Укргидрометцентр по большинству регионов Украины вынужден был объявить первый (желтый) уровень опасности, то во вторник ситуация улучшится, угрозы для жителей нет.

Эксперты гидрометцентра отметили, что в Харькове ночью 25 марта ожидается +4+6 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до +9+11. По области тем временем в ночные часы температура будет колебаться от +1 до +6, а в дневные часы поднимется до +8+13.

Прогноз погоды также обещает, что в регионе со среды заметно потеплеет. 26 числа в течение дня облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, возможен туман, а днем ​​существенных осадков не ожидается. Термометры в дневные часы будут показывать комфортные +12+17 градусов.

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