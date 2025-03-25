Грошова допомога у Харкові надається малозабезпеченим родинам відповідно до державної програми соціального захисту, повідомляє Політека.

Про те, як оформити виплати у 2025 році йдеться у законі "Про Державний бюджет України". Так, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує прожитковий мінімум, вона може розраховувати на підтримку від держави.

Згідно з держбюджетом, гроші йдуть родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах – через втрату роботи, хворобу або інші незалежні причини. Для отримання виплат необхідно звернутися до органів соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), підготувати відповідний пакет документів та подати заяву.

Підтримка надається терміном на шість місяців із можливістю продовження. Розмір у 2025 році встановлено на рівні: для працездатних осіб – 1 816,8 гривень; для пенсіонерів та людей з інвалідністю – 2 361; для дітей до 6 років – 3 716,35; для дітей від 6 до 18 років – 4 634,2; для студентів до 23 років (за умови навчання) – 4 390,6.

Отримати кошти можна на банківську картку або через Укрпошту. Грошова допомога у Харкові розраховується як різниця між прожитковим мінімумом та її реальним середньомісячним доходом. Розмір фінансового забезпечення також залежить від кількості членів родини та їхнього віку.

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