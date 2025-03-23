Грошова допомога у Харкові від Естонської ради у справах біженців стане доступною для українців у березні 2025 року, повідомляє Politeka.

Програма надає виплату розміром 3 600 гривень на місяць кожному члену домогосподарства, що проживає в Харківській області. Підтрика буде надаватися протягом трьох місяців для покриття базових потреб, таких як продукти харчування та засоби гігієни. Програма розроблена для надання підтримки найбільш вразливим групам населення, включаючи домогосподарства з дітьми, одинокими батьками, особами з інвалідністю та тими, хто постраждав від бойових дій.

Домогосподарства повинні відповідати певним критеріям вразливості, зокрема мати документальне підтвердження. Окрім цього виплати не будуть надані тим, хто вже отримує аналогічну підтримку від інших організацій. Важливо, що ця підтрика надається лише один раз на рік, але при зміні статусу вразливості можна повторно подати заявку через шість місяців після попередньої виплати.

Пріоритет надається домогосподарствам з дітьми до 18 років, вагітним жінкам, особам з тяжкими захворюваннями, а також тим, чиє житло було зруйноване. Реєстрація на грошову допомогу у Харкові відбувається через офіційну сторінку Естонської ради у справах біженців.

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