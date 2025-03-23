Денежная помощь в Харькове от Эстонского совета по делам беженцев станет доступна украинцам в марте 2025 года, сообщает Politeka.

Программа предоставляет выплату в размере 3 600 гривен в месяц каждому члену домохозяйства, проживающему в Харьковской области. Поддержка будет предоставляться в течение трех месяцев для покрытия основных потребностей, таких как продукты питания и средства гигиены. Программа разработана для оказания поддержки наиболее уязвимым группам населения, включая домохозяйства с детьми, одинокими родителями, лицами с инвалидностью и пострадавшими от боевых действий.

Домохозяйства должны соответствовать определенным критериям уязвимости, в частности, иметь документальное подтверждение. Кроме этого, выплаты не будут предоставлены тем, кто уже получает аналогичную поддержку от других организаций. Важно, что эта поддержка предоставляется один раз в год, но при изменении статуса уязвимости можно повторно подать заявку через шесть месяцев после предоплаты.

Приоритет отдается домохозяйствам с детьми до 18 лет, беременным женщинам, лицам с тяжелыми заболеваниями, а также тем, чье жилье было разрушено. Регистрация на денежную помощь в Харькове проходит через официальную страницу Эстонского совета по делам беженцев.

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