Денежная помощь в Харькове предоставляется малообеспеченным семьям в соответствии с государственной программой социальной защиты, сообщает Политика.

О том, как оформить выплаты в 2025 году, говорится в законе "О Государственном бюджете Украины". Да, если совокупный доход семьи не превышает прожиточный минимум, она может рассчитывать на поддержку от государства.

Согласно госбюджету, деньги идут семействам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах – из-за потери работы, болезни или других независимых причин. Для получения выплат необходимо обратиться в органы социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), подготовить соответствующий пакет документов и подать заявление.

Поддержка предоставляется сроком на шесть месяцев с возможностью продления. Размер в 2025 году установлен на уровне: для трудоспособных лиц – 1816,8 гривен; для пенсионеров и людей с инвалидностью – 2361; для детей до 6 лет – 3 716,35; для детей от 6 до 18 лет – 4 634,2; для студентов до 23 лет (при условии обучения) – 4 390,6.

Получить средства можно на банковскую карту или через Укрпочту. Денежная помощь в Харькове рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и реальным среднемесячным доходом. Размер финансового обеспечения зависит от количества членов семьи и их возраста.

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