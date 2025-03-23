Дізнайтеся, як зміняться тарифи на світло в Харкові та як це вплине на жителів міста.

З 1 квітня 2025 року тарифи на світло в Харкові передбачають можливість платити менше, повідомляє Politeka.

Така економія доступна, якщо споживання відбувається в нічний час. Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів №632 максимальна ціна на електроенергію може становити 6,48 гривень за кВт/год. Однак для окремих українців, у тому числі харків'ян, базові розцінки на рівні 4,32 грн/кВт-рік залишиться до кінця квітня 2025 року.

Для власників трьохзонних лічильників тарифи на світло в Харкові залежатимуть від часу використання. У пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) вартість енергоресурсу становитиме 6,48 гривень/кВт-год, у напівпікові години – 4,34 грн/кВт-год, а вночі (з 23:00 до 07:00) можна буде платити лише 1,728 грн.

Користувачі двозонних лічильників також мають мінімальну нічну знижку. У нічний час вартість електроенергії знизиться до 2,16 грн/кВт-год. Для домогосподарств з електроопаленням передбачено спеціальне тарифне планування: ставка для них становить 2,64 грн/кВт-год до 2000 кВт-год на місяць, а все, що перевищує ліміт, оплачуватиметься стандартно – 4,32 гривень.

Такі зміни дозволяють споживачам оптимізувати витрати, перенісши частину споживання на нічний час, що зменшить загальні витрати на електроенергію.

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