У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, чого чекати від прогнозу погоди в Харківській області на суботу, 22 березня 2025 року.

Експерти гідрометцентру розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 22 березня 2025 року, пише Politeka.net.

У цей день очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Також прогноз погоди в Харкові та області на 22 березня передбачає слабкий вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Про це повідомляють в регіональному центру з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря в регіоні коливатиметься вночі від 0 до +5 градусів тепла, а вдень підніметься до +10+15, повідомляє Політека.

В місті Харків теж без істотних опадів, вітер до 3-8 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до +3, а вдень приблизно +12+14 градусів.

Також експерти Укргідрометцентру попереджають, що в неділю буде до +10+15 тепла, вітер трошки посилиться, до 5-10 м/с. У понеділок можливий слабкий туман вночі. А от із вівторка, як передбачає прогноз погоди, в Харківську область прийдуть дощі та потужні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі відзначила, що в суботу, 22 березня, по Україні загалом буде тепло (+10+15 градусів), лише в східних і прибережних регіонах трохи свіжіше (+9+12). Незначні опади можливі лише в деяких регіонах – на Сумщині та навколо Карпат.

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