В этом материале вы узнаете, чего ожидать от прогноза погоды в Харьковской области на субботу, 22 марта 2025 года.

Эксперты гидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 22 марта 2025 года, пишет Politeka.net.

В этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Также прогноз погоды в Харькове и области на 22 марта предусматривает слабый ветер переменных направлений, скоростью 3-8 метров в секунду. Об этом сообщают в региональном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, температура воздуха в регионе будет колебаться ночью от 0 до +5 градусов тепла, а днем ​​поднимется до +10+15, сообщает Политека.

В Харькове тоже без существенных осадков, ветер до 3-8 м/с. Температура ночью будет от +1 до +3, а днем ​​примерно +12+14 градусов.

Также эксперты Укргидрометцентра предупреждают, что в воскресенье будет до +10+15 тепла, ветер немного усилится, до 5-10 м/с. В понедельник возможен слабый туман ночью. А вот со вторника, согласно прогнозу погоды, в Харьковскую область придут дожди и мощные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале отметила, что в субботу, 22 марта, по Украине тепло (+10+15 градусов), только в восточных и прибрежных регионах немного свежее (+9+12). Небольшие осадки возможны только в некоторых регионах – на Сумщине и вокруг Карпат.

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