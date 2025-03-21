Подорожчання м'ясних продуктів у Харкові залишається викликом для споживачів, які змушені адаптувати свої витрати до нових реалій.

Подорожчання м'ясних продуктів у Харкові зафіксували у березні, повідомляє Politeka.

Зокрема підняли цінники на яловичину, курятину та свинину, свідчать дані порталу Мінфін.

Так, на 21 березня 2025 року середня ціна на ялович ребра становить 192,95 грн. за кілограм, що є більше порівняно з лютим 2025 року, коли середній чек був 177,07. У різних магазинах цінники на яловичину коливаютьться: в Ашані він складає 174,90 гривень, а в Мегамаркеті — 211,00. Середнє подорожчання яловичини за останній місяць становить 13,00.

Також зросла вартість курячого стегна — на 21 березня 2025 року вона становитиме 130,40 гривень. за кілограм. У Мегамаркеті розцінки на куряче стегно досягають 136,80 грн., тоді як у Novus можна знайти за 124,00. Відповідно до індексу споживчих цін, за останній місяць вартість на курятину зросла на 6,57. Куряче філе коштує 185,43 гривень за кг, і воно також демонструє зростання.

Вартість свинину також показують збільшилася. Так, свиннна грудинка в середньому коштує 191,50 грн. за кілограм, а свинна підчеревина — 192,05. В окремих магазинах, таких як Megamarket і Novus, цінники на м'ясо свині варіюються, досягаючи 200,40 гривень за кг. За місяць цінники на свинину зросли на 12,20.

Подорожчання м'ясних продуктів у Харкові свідчить про загальну тенденцію підвищення цінників на продукти харчування.

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