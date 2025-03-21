Подорожание мясных продуктов в Харькове остается вызовом для потребителей, вынужденных адаптировать свои расходы к новым реалиям.

Подорожание мясных продуктов в Харькове было зафиксировано в марте, сообщает Politeka.

В частности, подняли ценники на говядину, курятину и свинину, свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, на 21 марта 2025 года средняя цена на говяжье ребро составляет 192,95 грн. за килограмм, что больше по сравнению с февралем 2025 года, когда средний чек был 177,07. В разных магазинах ценники на говядину колеблются: в Ашане он составляет 174,90 гривен, а в Мегамаркете – 211,00. Среднее удорожание говядины за последний месяц составляет 13,00.

Также возросла стоимость куриного бедра – на 21 марта 2025 года она составит 130,40 гривен. за килограмм. В Мегамаркете расценки на куриное бедро достигают 136,80 грн., в то время как в Novus можно найти за 124,00. Согласно индексу потребительских цен, за последний месяц цена на курятину выросла на 6,57. Куриное филе стоит 185,43 гривны за кг, и оно также демонстрирует рост.

Стоимость свинины также показывают увеличилось. Да, свинная грудинка в среднем стоит 191,50 грн. за килограмм, а свинная подбрюшина - 192,05. В отдельных магазинах, таких как Megamarket и Novus, ценники на мясо свиньи варьируются, достигая 200,40 грн/кг. В месяц ценники на свинину выросли на 12,20.

Подорожание мясных продуктов в Харькове свидетельствует о всеобщей тенденции повышения ценников на продукты питания.

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