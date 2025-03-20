Прогноз погоди в Харкові та області на пʼятницю, 21 березня 2025 року, визначатиметься пануванням антициклону, яки принесе сухе повітря та багато сонця, пише Політека.
Як повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології, в цей день очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці 21 березня місцями по області можливий туман.
Південно-західний вітер сильно потурбує – він буде слабким, швидкістю до 3-8 метрів за секунду, повідомляє Політека.
По області температура коливатиметься вночі від -3 градусів морозу до +2 тепла, а денні години показники термометрів піднімуться до +9+14.
У Харкові прогноз погоди на 21 березня в нічні години обіцяє температуру близько нуля градусів, а вдень повітря прогріється до +11+13 тепла. Також без опадів, вітер до 3-8 метрів за секунду.
За даними експертів гідрометцентру, в суботу, 22 числа, прогноз погоди на Харківщині передбачає мінливу хмарність, приблизно такі ж температури, до +9+14, але вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер трохи посилиться до 5-10 метрів за секунду.
При цьому в неділю очікується незначне похолодання, буквально на кілька градусів, до +7+12, вночі місцями незначні опади і вдень також невеликий дощ. На початку наступного тижня невеликі дощі продовжаться.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.
Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.
Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.