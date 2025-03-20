Під кінець робочого тижня, 21 березня 2025 року, прогноз погоди в Харкові та області приємно здивує українців.

Прогноз погоди в Харкові та області на пʼятницю, 21 березня 2025 року, визначатиметься пануванням антициклону, яки принесе сухе повітря та багато сонця, пише Політека.

Як повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології, в цей день очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці 21 березня місцями по області можливий туман.

Південно-західний вітер сильно потурбує – він буде слабким, швидкістю до 3-8 метрів за секунду, повідомляє Політека.

По області температура коливатиметься вночі від -3 градусів морозу до +2 тепла, а денні години показники термометрів піднімуться до +9+14.

У Харкові прогноз погоди на 21 березня в нічні години обіцяє температуру близько нуля градусів, а вдень повітря прогріється до +11+13 тепла. Також без опадів, вітер до 3-8 метрів за секунду.

За даними експертів гідрометцентру, в суботу, 22 числа, прогноз погоди на Харківщині передбачає мінливу хмарність, приблизно такі ж температури, до +9+14, але вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер трохи посилиться до 5-10 метрів за секунду.

При цьому в неділю очікується незначне похолодання, буквально на кілька градусів, до +7+12, вночі місцями незначні опади і вдень також невеликий дощ. На початку наступного тижня невеликі дощі продовжаться.

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