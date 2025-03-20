К концу рабочей недели, 21 марта 2025 года, прогноз погоды в Харькове и области приятно удивит украинцев.

Прогноз погоды в Харькове и области на пятницу, 21 марта 2025, будет определяться господством антициклона, который принесет сухой воздух и много солнца, пишет Политека.

Как сообщают в региональном центре гидрометеорологии, в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью и утром 21 марта местами по области возможен туман.

Юго-западный ветер сильно побеспокоит – он будет слабым, скоростью до 3-8 метров в секунду, сообщает Политека.

По области температура будет колебаться ночью от -3 градусов мороза до +2 тепла, а в дневные часы показатели термометров поднимутся до +9+14.

В Харькове прогноз погоды на 21 марта в ночные часы обещает температуру около нуля градусов, а днем ​​воздух прогреется до +11+13 тепла. Также без осадков, ветер до 3-8 метров в секунду.

По данным экспертов гидрометцентра, в субботу, 22 числа, прогноз погоды в Харьковской области предусматривает переменную облачность, примерно такие же температуры, до +9+14, но днем ​​местами возможен небольшой дождь. Ветер немного усилится до 5-10 метров в секунду.

При этом в воскресенье ожидается незначительное похолодание, буквально на несколько градусов, до +7+12, ночью местами небольшие осадки, днем ​​также небольшой дождь. В начале следующей недели небольшие дожди продолжатся.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.