Українцям розповіли, коли завершиться опалювальний сезон у Харкові у 2025 році, з'явилися прогнози та названі ключові чинники.

Опалювальний сезон у Харкові може завершитися протягом найближчих тижнів, проте точні терміни залежать від погодних умов та стану інфраструктури, повідомляє Politeka.

Минулого року пошкодження енергетичної системи, спричинені атаками російської армії, призвели до дефіциту електроенергії.

2025 року мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що погодні умови дозволяють поступово скорочувати подачу тепла.

Перші тижні весни принесли в Україну "плюси", але загроза ударів по енергетичній інфраструктурі, включно з газовими сховищами, залишається. Це може вплинути на кінцевий термін відключення опалення у місті.

За словами мера, теплопостачання регулюється, тобто, коли вдень, коли температура вища за нуль, подача тепла знижується, а вночі – збільшується.

Такий режим допомагає підтримувати комфортну температуру у квартирах та одночасно знижувати споживання газу – вже вдалося скоротити витрати на 20%.

Повне закінчення опалювального сезону в Харкові поки що не планується, оскільки наприкінці березня очікується похолодання із можливими мінусами.

У 2024 році опалення відключили 26 березня через потепління та необхідність знизити навантаження на енергосистему. Роком раніше, 2023-го, він завершився у ті самі терміни, а в інших регіонах України – наприкінці березня – на початку квітня.

Точна дата закінчення опалювального сезону у Харкові у 2025 році залежатиме від погодних умов. Міська влада ухвалить рішення, орієнтуючись на середньодобову температуру та інші фактори.

Відповідно до Правил надання послуг з теплопостачання (п. 8), затверджених Постановою Кабміну № 830 від 21 серпня 2019 року, опалювальний сезон в Україні офіційно триває з 15 жовтня до 15 квітня.

Якщо вдень буде вище +8°C три дні поспіль, опалення можуть вимкнути раніше.

Фактори, що впливають на закінчення опалювального сезону у Харкові у 2025 році:

Погодні умови – при стабільному потеплінні опалення відключать раніше, але можливі похолодання можуть продовжити.

Стан енергосистеми – перебої із постачанням газу чи електроенергії можуть вплинути на графік відключення.

Економія ресурсів – якщо температура буде стійко позитивною, влада може ухвалити рішення про дострокове відключення батарей.

Офіційне рішення про завершення опалювального сезону у Харкові у 2025 році буде опубліковане міською радою. Мешканцям рекомендується стежити за офіційними повідомленнями, щоб дізнатися точну дату вимкнення опалення у регіоні.

Синоптики попереджають про похолодання в області, що може призвести до тимчасової нестабільності. Очікується, що найближчими днями у місті стане холодніше, тому варто заздалегідь підготуватись до можливих змін погоди.

За прогнозами, з 20 березня циклон почне відступати, і до регіону поступово повернеться тепло. Денна температура може піднятися до +10°C, що створить умови для вимкнення опалення.

Таким чином, термін припинення подачі тепла залежать не від календаря, а від погодних умов. Минулого року опалення відключили раніше за встановлений термін, і, швидше за все, у 2025 році ситуація повториться.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.