Украинцам рассказали, когда завершится отопительный сезон в Харькове в 2025 году, появились прогнозы и названы ключевые факторы.

Отопительный сезон в Харькове может завершиться в ближайшие недели, однако точные сроки зависят от погодных условий и состояния инфраструктуры, сообщает Politeka.

В прошлом году повреждения энергетической системы, вызванные атаками российской армии, привели к дефициту электроэнергии.

В 2025 году мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что погодные условия позволяют постепенно сокращать подачу тепла.

Первые недели весны принесли в Украину "плюсы", но угроза ударов по энергетической инфраструктуре, включая газовые хранилища, остается. Это может повлиять на окончательные сроки отключения отопления в городе.

По словам мэра, теплоснабжение регулируется, то есть, когда днем, когда температура выше нуля, подача тепла снижается, а ночью – увеличивается.

Такой режим помогает поддерживать комфортную температуру в квартирах и одновременно снижать потребление газа – уже удалось сократить расход на 20%.

Полное окончание отопительного сезона в Харькове пока не планируется, так как в конце марта ожидается похолодание с возможными минусами.

В 2024 году отопление отключили 26 марта из-за потепления и необходимости снизить нагрузку на энергосистему. Годом ранее, в 2023-м, он завершился в те же сроки, а в других регионах Украины – в конце марта – начале апреля.

Точная дата окончания отопительного сезона в Харькове в 2025 году будет зависеть от погодных условий. Городские власти примут решение, ориентируясь на среднесуточную температуру и другие факторы.

Согласно Правилам предоставления услуг по теплоснабжению (п. 8), утвержденным Постановлением Кабмина № 830 от 21 августа 2019 года, отопительный сезон в Украине официально длится с 15 октября по 15 апреля.

Если днем будет выше +8°C три дня подряд, отопление могут отключить раньше.

Факторы, влияющие на окончание отопительного сезона в Харькове в 2025 году:

Погодные условия – при стабильном потеплении отопление отключат раньше, но возможные похолодания могут продлить.

Состояние энергосистемы – перебои с поставками газа или электроэнергии могут повлиять на график отключения.

Экономия ресурсов – если температура будет устойчиво положительной, власти могут принять решение о досрочном отключении батарей.

Официальное решение о завершении отопительного сезона в Харькове в 2025 году будет опубликовано городским советом. Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями, чтобы узнать точную дату отключения отопления в регионе.

Синоптики предупреждают о похолодании в области, что может привести к временной нестабильности. Ожидается, что в ближайшие дни в городе станет холоднее, поэтому стоит заранее подготовиться к возможным изменениям погоды.

По прогнозам, с 20 марта циклон начнет отступать, и в регион постепенно вернется тепло. Дневная температура может подняться до +10°C, что создаст условия для отключения отопления.

Таким образом, сроки прекращения подачи тепла зависят не от календаря, а от погодных условий. В прошлом году отопление отключили раньше установленного срока, и, скорее всего, в 2025 году ситуация повторится.

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