Украинцам рассказали, когда завершится отопительный сезон в Харькове в 2025 году, появились прогнозы и факторы влияния.

Первые недели весны принесли в Украину плюсовую температуру, однако угроза ударов по энергетической инфраструктуре, в том числе газовых хранилищах, остается, узнайте, повлияют ли эти факторы на окончание отопительного сезона в Харькове в 2025 году, передает Политека.

Мэр города Игорь Терехов недавно в своем Телеграм-канале пояснил, что теплоснабжение регулируется в зависимости от погодных условий.

По его словам, днем, когда плюсовая температура, подача тепла уменьшается, аночью, при снижении, наоборот усиливается.

Такой подход позволяет не допустить сильного охлаждения квартир и одновременно сэкономить энергоресурсы. Мэр сообщил, что расход газа удалось сократить на 20%.

Полное отключение пока не планируется, так как в конце марта ожидается похолодание с возможными "минусами".

Однако в 2024 году отопление в городе отключили 26 марта из-за потепления и необходимости снизить нагрузку на энергосистему.

В 2023 году в городе он завершился в те же даты, а в других регионах Украины – в конце марта и начале апреля.

Несмотря на раннюю весну, в 20-х числах этого месяца ожидается похолодание.

В связи с этим городские котельные переведены на дискретный режим работы, что позволит оперативно реагировать на погодные изменения. Окончательное решение об окончании отопительного сезона в Харькове в 2025 году будет зависеть от температурных условий в конце месяца.

Городские власти примут решение об окончании отопительного сезона в Харькове в 2025 году, учитывая среднесуточную погоду и другие факторы.

Согласно Правилам предоставления услуг по теплоснабжению (п. 8), утвержденным Постановлением Кабмина № 830 от 21 августа 2019 года, подача в Украине обычно начинается с 15 октября и длится до 15 апреля.

Если среднесуточная температура превышает +8°C три дня подряд, батареи могут отключить раньше.

Если в марте-апреле установится стабильно теплая погода, батареи станут холодными раньше.

Влияют на окончание отопительного сезона в Харькове в 2025 году климатические условия – резкие похолодания могут продлить его.

Состояние энергосистемы – если возникнут перебои с поставками газа или электроэнергии, власти могут регулировать подачу.

Экономия ресурсов – при устойчивых "плюсах" могут отключить досрочно.

Официальные решения по окончаниию отопительного сезона в Харькове в 2025 году опубликует городской совет. Рекомендуется следить за их сообщениями, чтобы узнать точную дату, когда отключат батареи в регионе.

Синоптики предупреждают, что холод в области приведет к дальнейшему снижению температуры и неустойчивым погодным условиям. Жителям стоит заранее подготовиться к переменам – в городе похолодает.

Уже с 20-го марта циклон отступит и тепло постепенно вернется в город и тогда следует ожидать от +10 тепла днем.

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