Украинцам рассказали, что известно о завершении отопительного сезона в Харькове в 2025 году, когда батареи станут холодными.

Отопительный сезон в Харькове может закончиться в ближайшие недели, узнайте, предварительные сроки, передает Политека.

Неблагоприятные условия и повреждение инфраструктуры российской армией в прошлом году привели к дефициту электроэнергии. Мэр отметил, что погода благоприятна для прекращения теплоснабжения в Харькове.

На днях мэр Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале сообщил, что резкое потепление сейчас - временное.

По его словам, скоро могут вернуться минусовые температуры, поэтому полное отключение тепла в регионе не есть целесообразным.

Город перешел на дискретный режим работы котельных, таким образом днем, когда на улице "плюс", прикручивается подача обогрева в домах, а ночью наоборот добавляется.

Данный подход во время нестабильной погоды в марте сэкономит ресурсы.

В Украине процесс запершения стартовал 12 марта, и в этом году сезон может завершиться досрочно из-за устойчивого потепления.

Отключение зависит не от календарной весны, а от температуры, важно добавить, что если среднесуточная температура воздуха будет в течение трех суток больше плюс восьми градусов тепла - местные власти могут перекрыть тепло в домах, так, например, произошло в прошлом году, когда "плюс" в городе выключили раньше.

В Харькове подача теплоносителя в дома традиционно продолжается до 15 апреля, но при благоприятных погодных условиях подачу тепла могут перекрыть раньше. Например, в 2024 году, из-за погоды и повреждений энергетической инфраструктуры, тепло перестали подавать уже 26 марта.

Сроки завершения отопительного сезона зависят от нескольких факторов. Окончательное решение принимают местные власти, учитывая погодные условия, строительные нормы, государственные санитарные требования и правила эксплуатации сетей.

В 2025 году батареи могут отключить при условии, что в течение трех дней подряд среднесуточная температура воздуха будет выше +8°C. По словам мэра Игоря Терехова, текущая ситуация аналогична прошлогодней — энергетический дефицит и теплая погода позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного срока.

Исключение составляют социальные учреждения: больницы, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, где тепло прекратят только по письменным заявкам руководства.

Таким образом, точные сроки прекращения подачи тепла зависят не от календаря, а от температурных показателей. В прошлом году батереи отключили раньше срока по этим же причинам, и, скорее всего, в 2025 году ситуация повторится.

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