Отопительный сезон в Харькове может закончиться в ближайшие недели, узнайте, предварительные сроки, передает Политека.

Неблагоприятные условия и повреждение инфраструктуры российской армией в прошлом году привели к дефициту электроэнергии. Мэр отметил, что погода благоприятна для прекращения теплоснабжения в Харькове.

На днях мэр Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале сообщил, что резкое потепление сейчас - временное.

По его словам, скоро могут вернуться минусовые температуры, поэтому полное отключение тепла в регионе не есть целесообразным.

погода на весну

Город перешел на дискретный режим работы котельных, таким образом днем, когда на улице "плюс", прикручивается подача обогрева в домах, а ночью наоборот добавляется.

Данный подход во время нестабильной погоды в марте сэкономит ресурсы.

В Украине процесс запершения стартовал 12 марта, и в этом году сезон может завершиться досрочно из-за устойчивого потепления.

Отключение зависит не от календарной весны, а от температуры, важно добавить, что если среднесуточная температура воздуха будет в течение трех суток больше плюс восьми градусов тепла - местные власти могут перекрыть тепло в домах, так, например, произошло в прошлом году, когда "плюс" в городе выключили раньше.

В Харькове подача теплоносителя в дома традиционно продолжается до 15 апреля, но при благоприятных погодных условиях подачу тепла могут перекрыть раньше. Например, в 2024 году, из-за погоды и повреждений энергетической инфраструктуры, тепло перестали подавать уже 26 марта.

батареи, отопление

Сроки завершения отопительного сезона зависят от нескольких факторов. Окончательное решение принимают местные власти, учитывая погодные условия, строительные нормы, государственные санитарные требования и правила эксплуатации сетей.

В 2025 году батареи могут отключить при условии, что в течение трех дней подряд среднесуточная температура воздуха будет выше +8°C. По словам мэра Игоря Терехова, текущая ситуация аналогична прошлогодней — энергетический дефицит и теплая погода позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного срока.

Исключение составляют социальные учреждения: больницы, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, где тепло прекратят только по письменным заявкам руководства.

Таким образом, точные сроки прекращения подачи тепла зависят не от календаря, а от температурных показателей. В прошлом году батереи отключили раньше срока по этим же причинам, и, скорее всего, в 2025 году ситуация повторится.

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