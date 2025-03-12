Тепло в домах в Харькове могут отключить раньше традиционных сроков из-за плюсовой погоды в марте.

В этом году отопительный сезон может закончиться в ближайшие недели, узнайте, к чему нужно быть готовыми, передает Politeka.

Накануне городской голова Харькова Игорь Терехов в Телеграмм-канале сообщил, что резкое потепление сейчас является временным.

Мэр написал, что скоро вернутся минусовые температуры, по этой причине полное отключение тепла в регионе не есть целесообразным.

По его слова, город уже перешел на дискретный режим работы котельных, то есть днем, когда на улице "плюс" - прикручивается подача обогрева в домах, а ночью - добавляется.

Такой подход во время нестабильной погоды в марте сэкономит ресурсы.

Нужно отметить, что в Украине начали "отключать батареи" с 12 марта, отопительный сезон в этом году в городе все равно может быть раньше сроков из-за высокой температуры воздуха.

В Харькове теплоноситель в дома подается обычно до 15 апреля, но при стабильном потеплении его могут отключить раньше.

Так, например, в 2024 году из-за теплой погоды и повреждений энергетической инфраструктуры отопление отключили 26 марта.

Сроки отключения зависят от нескольких факторов, также следует знать, что решение о прекращении обогрева домов должны принять местные власти, учитывая погоду, строительные нормы, государственные санитарные требования и правила эксплуатации тепловых сетей.

В 2025 году сроки отключения зависят от температуры, если три дня подряд среднесуточный показатель превышает восемь градусов, местные власти могут прекратить подачу тепла. По словам мэра Игоря Терехова, ситуация повторяется — энергетический дефицит и благоприятная погода позволяют завершить сезон досрочно.

Исключение - это соцобъекты, где отопление отключают по заявкам руководства.

Все зависит не от календаря, а от температуры, нужно отметить, что если среднесуточная температура воздуха будет в течение трех суток больше +8 градусов тепла, то местные власти могут отключить тепло в домах. Так произошло в прошлом году, когда тепло в городе отключили раньше.

Неблагоприятные условия и повреждение инфраструктуры вражеской армией в прошлом году привели к дефициту электроэнергии. Мэр отметил, что погода благоприятна для отключения теплоснабжения и прекращения отопление в Харькове.

Такая же ситуация складывается и в 2025 году, но теплоснабжением останутся в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного или общего среднего образования в учреждениях социального обслуживания там начинается после подачи письменных заявок местных руководителей.

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