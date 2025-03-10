Завершение отопительного сезона в 2025 году запланировано на 15 апреля, однако из-за резкого потепления в этом году, отопление в Украине начали отключать досрочно.

Завершение отопительного сезона в 2025 году в Харькове может состояться в ближайшее время, местным жителям рассказали, когда отключат тепло, передает Politeka.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале 10 марта сообщил, что потепление и аномальная погода, временные.

Мэр добавил, что уже на следующей неделе вернутся минусовые температуры, поэтому полное отключение тепла и завершение отопительного сезона в Харькове нецелесообразно.

"Мы уже перешли на дискретный режим работы котельных - простыми словами, это означает, что днем, когда на улице теплее, мы прикручиваем подачу тепла в домах, а ночью, наоборот, добавляем", - сообщил Терехов.

По его словам, такой подход потребления тепла не позволяет жилью остыть и экономит ресурсы.

Следует отметить, что местные власти в Украине начали отключать тепло с 12 марта. Поэтому следует отметить, что завершение отопительного сезона в 2025 году в Харькове может состояться раньше, теплая весна может ускорить отключение тепла.



Как правило, отопительный сезон в Харькове длится до 15 апреля, однако, если весеннее тепло пришло раньше - он может завершиться раньше.





В 2024 году во многих областях Украины отопительный сезон завершился в конце марта или начале апреля. В Харькове из-за теплой весны завершение отопительного сезона состоялось 26 марта.



Сроки завершения отопительного сезона в Харькове в 2025 году зависят от нескольких факторов, также следует знать, что решение об отключении отопления должны принять местные власти, учитывая климатические условия, строительные нормы, государственные санитарные требования и правила эксплуатации тепловых сетей.



Завершение отопительного сезона в 2025 году в Харькове, когда отключат тепло в квартирах.

Отключения тепла в квартирах зависит не от календаря, а от температуры. Следует отметить, что если среднесуточная температура воздуха будет в течение трех суток больше +8 градусов тепла, то местные власти могут отключить отопление в домах. Так произошло в прошлом году, когда отопление в Харькове отключили раньше.





Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на досрочное отключение отопления также повлияли массированные обстрелы, повредившие энергетические объекты города. Неблагоприятные условия и повреждение инфраструктуры российской армией в прошлом году привели к дефициту электроэнергии. Мэр отметил, что погода благоприятна для отключения теплоснабжения и завершения отопительного сезона в Харькове. Аналогичная ситуация складывается и в этом году.

Единственное исключение из правил – отключения теплоснабжения в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного или общего среднего образования в учреждениях социального обслуживания начинается по письменным заявкам руководителей.

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