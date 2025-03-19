Графіки відключення світла та води у Харкові та області 20 березня торкнуться кількох населених пунктів.

Планові графіки відключення світла та води у Харкові та області будуть проводитись 20 березня, передає Політека.

З 08:00 20 березня на окремих вулицях Чугуєва тимчасово припинять подачу. Причиною є ремонтні роботи на водопровідній мережі.

Зупинка електропостачання та води пов’язана з проведенням регламентних робіт.

Як повідомили у Чугуївській міській раді ("Думка"), без водопостачання залишаться такі адреси: вул. Старонікольська (26-46); Харківська (112-118, 155, 157); провулок Відомчий; бульвар Центральний (16, 18, 20); Уланська, 2.

Роботи триватимуть дві доби, після чого постачання буде відновлено. Місцевих жителів просять заздалегідь зробити запаси.

З 08:00 до 17:00 протягом трьох днів — 18, 19 та 20 березня — у селищі Малинівка відбудуться планові відключення світла. Вони торкнуться наступних вулиць: Є. Ткаченка; Харківська; провулок Залізничний та Піщаний.

За даними "Укренерго", в країні спостерігається тенденція до зменшення електроспоживання. Основним фактором є сонячна погода, яка сприяє ефективній роботі домашніх сонячних електростанцій.

Попри це, ситуація в енергосистемі залишається напруженою через масовані атаки ракетами та дронами. У зв’язку з цим енергетики закликають громадян, за можливості, обмежити використання потужних електроприладів у період з 15:00 до 21:00.

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