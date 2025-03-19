Графики отключения света и воды в Харькове и области 20 марта коснутся нескольких населенных пунктов.

Плановые графики отключения света и воды в Харькове и области будут проводиться 20 марта, передает Политика.

С 08.00 20 марта на отдельных улицах Чугуева временно прекратят подачу. Причиной ремонтных работ на водопроводной сети.

Остановка электроснабжения и воды связана с проведением регламентных работ.

Как сообщили в Чугуевском городском совете ("Думка"), без водоснабжения останутся следующие адреса: ул. Староникольская (26-46); Харьковская (112-118, 155, 157); переулок Ведомственный; бульвар Центральный (16, 18, 20); Уланская, 2.

Работы продлятся двое суток, после чего поставки будут возобновлены. Местных жителей просят заранее совершить запасы.

С 08:00 до 17:00 в течение трех дней – 18, 19 и 20 марта – в поселке Малиновка состоятся плановые отключения света. Они коснутся следующих улиц: Ткаченко; Харьковская; переулок Железнодорожный и Песчаный.

По данным Укрэнерго, в стране наблюдается тенденция к уменьшению электропотребления. Основным фактором является солнечная погода, способствующая эффективной работе домашних солнечных электростанций.

Несмотря на это, ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за массированных атак ракетами и дронами. В связи с этим энергетики призывают граждан по возможности ограничить использование мощных электроприборов в период с 15:00 до 21:00.

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