В обленерго повідомили, де та протягом скількох годин в Харкові та області діятимуть графіки відключення світла в середу, 19 березня 2025 року.

На 19 березня в Салтівському районі Харкова обленерго планує аварійно-відновлювальні роботи, через які буде задіяно графіки відключення світла, пише Політека.

З 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться такі адреси:

Салтівське шосе (парна сторона, буд. 228-256В);

вулиця Карпатська (парні номери будинків 62-102, непарні 67-111);

вул. Литовська (непарні 141-153, парні 154-168);

вул. Благодатна (1-61, 65-103, 2);

Єдності (171 (різні корпуси), 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б);

Амосова (буд. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26);

Естонська (68, 70, 72, 78, 82);

Солов'їна (непар. 1-43, пар. 2, 6-22, 26, 28, 32-42);

Велозаводська, 35;

проїзд 1-й Карпатський (будинки 3, 3В, 4, 5, 6, 7, 8);

просп. Тракторобудівників (пар. 2-86).

Наразі не повідомлялося про застосування графіків відключення світла 19 березня в інших населених пунктах Харківської області, але ситуація може змінитися, і додаткову інформацію буде оприлюдено або на сторінці обленерго, або на сторінці вашої територіальної громади, пише Політека.

Стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла в Харківській області на 19 березня зараз немає потреби застосовувати.

За даними "Укренерго", наразі в Україні спостерігається тенденція до зниження споживання електроенергії. Головна причина – це сонячна погода, яка сприяє ефективній роботі побутових СЕС.

Оскільки ситуація в енергосистемі залишається складною на фоні постійних масованих ракетних і дронових атак із боку рф, енергетики просять українців за можливості обмежити використання потужних електроприладів у період із 15:00 до 21:00.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.