На 19 марта в Салтовском районе Харькова облэнерго планирует аварийно-восстановительные работы, из-за которых будут задействованы графики отключения света, пишет Политека.
С 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся следующие адреса:
- Салтовское шоссе (парная сторона, д. 228-256В);
- улица Карпатская (четные номера домов 62-102, нечетные 67-111);
- ул. Литовская (нечетные 141-153, четные 154-168);
- ул. Благодатная (1-61, 65-103, 2);
- Единства (171 (различные корпуса), 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б);
- Амосова (д. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26);
- Эстонская (68, 70, 72, 78, 82);
- Соловьиная (непар. 1-43, ср. 2, 6-22, 26, 28, 32-42);
- Велозаводская, 35;
- проезд 1-й Карпатский (дома 3, 3В, 4, 5, 6, 7, 8);
- просп. Тракторостроителей (ср. 2-86).
Пока не сообщалось о применении графиков отключения света 19 марта в других населенных пунктах Харьковской области, но ситуация может измениться, и дополнительная информация будет обнародована либо на странице облэнерго, либо на странице вашей территориальной общины, пишет Политека.
Стабилизационные и аварийные графики отключения света в Харьковской области на 19 марта сейчас нет необходимости применять.
По данным "Укрэнерго", в настоящее время в Украине наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии. Главная причина – это солнечная погода, способствующая эффективной работе бытовых СЭС.
Поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной на фоне постоянных массированных ракетных и дроновых атак со стороны рф, энергетики просят украинцев по возможности ограничить использование мощных электроприборов в период с 15:00 до 21:00.
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