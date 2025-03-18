В облэнерго сообщили, где и в течение скольких часов в Харькове и области будут действовать графики отключения света в среду, 19 марта 2025 года.

На 19 марта в Салтовском районе Харькова облэнерго планирует аварийно-восстановительные работы, из-за которых будут задействованы графики отключения света, пишет Политека.

С 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся следующие адреса:

Салтовское шоссе (парная сторона, д. 228-256В);

улица Карпатская (четные номера домов 62-102, нечетные 67-111);

ул. Литовская (нечетные 141-153, четные 154-168);

ул. Благодатная (1-61, 65-103, 2);

Единства (171 (различные корпуса), 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б);

Амосова (д. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26);

Эстонская (68, 70, 72, 78, 82);

Соловьиная (непар. 1-43, ср. 2, 6-22, 26, 28, 32-42);

Велозаводская, 35;

проезд 1-й Карпатский (дома 3, 3В, 4, 5, 6, 7, 8);

просп. Тракторостроителей (ср. 2-86).

Пока не сообщалось о применении графиков отключения света 19 марта в других населенных пунктах Харьковской области, но ситуация может измениться, и дополнительная информация будет обнародована либо на странице облэнерго, либо на странице вашей территориальной общины, пишет Политека.

Стабилизационные и аварийные графики отключения света в Харьковской области на 19 марта сейчас нет необходимости применять.

По данным "Укрэнерго", в настоящее время в Украине наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии. Главная причина – это солнечная погода, способствующая эффективной работе бытовых СЭС.

Поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной на фоне постоянных массированных ракетных и дроновых атак со стороны рф, энергетики просят украинцев по возможности ограничить использование мощных электроприборов в период с 15:00 до 21:00.

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