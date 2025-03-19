Метеорологи склали детальний прогноз погоди у Харкові на 20 березня, дізнайтесь, яким буде цей день.

Синоптики склали новий прогноз погоди на 20 березня в Харкові, очікується мінлива хмарність, повідомляє Політека.

Зранку небо буде ясним, а можуть з'явитися хмари, які скоро зникнуть.

За даними sinoptik.ua, хмарність посилиться у другій половині дня 20 березня.

"Днем у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір очікується таким самим ясним, як і ранок. Без опадів, - зазначають метеорологи.

Температура вночі 20 березня знизиться до -1°C, а вдень сягне +9°C. Очікується західний та північно-західний вітер зі швидкістю до 2,5 м/с.

Фахівці попереджають про можливе похолодання першого місяця весни, тому варто підготуватися.

Хоча різких стрибків не прогнозується, весняні дні можуть бути мінливими.

До кінця тижня буде потепління – денні коливання досягнуть +12…+14°C, а до вихідних стовпчики термометрів можуть піднятися до +16°C.

Нічні температури варіюватимуться від +2 до +9°C, створюючи комфортні умови для любителів прохолодної весни.

Однак з 17 числа повітря буде прохолодним, і добові показники становитимуть близько +10°C. Найбільш помітне похолодання можливе в період з 18 по 20 число, повідомляється, що вночі похолодає до +2…+4°C, а вдень повітря прогріється до +6…+8°C.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.