Метеорологи составили детальный прогноз погоды в Харькове на 20 марта, узнайте, каким будет этот день.

Синоптики составили свежий прогноз погоды на 20 марта в Харькове, ожидается переменная облачность, сообщает Политека.

Утром небо будет ясным, а могут появится облака, которые скоро исчезнут .

По данным sinoptik.ua, облачность усилится во второй половине дня 20 марта.

"Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков, — отмечают метеорологи.

Температура ночью 20 марта снизится до -1°C, а днем достигнет +9°C. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью до 2,5 м/с.

Специалисты предупреждают о возможном похолодании в первый месяц весны, поэтому стоит подготовиться.

Хотя резких скачков не прогнозируется, весенние дни могут быть переменчивыми.

До конца недели будет потепление — дневные колебания достигнут +12…+14°C, а к выходным столбики термометров могут подняться до +16°C.

Ночные температуры будут варьироваться от +2 до +9°C, создавая комфортные условия для любителей прохладной весны.

Однако с 17 числа воздух будет прохладным, и дневные показатели составят около +10°C. Наиболее заметное похолодание возможно в период с 18 по 20 число, сообщается, что ночью похолодает до +2…+4°C, а днем воздух прогреется до +6…+8°C.

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