По прогнозам метеорологов погода в Харькове на следующей неделе с 17 по 23 марта огорчит холодными ветрами и снижению температуры.

В Харькове и области в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий.

Погода в городе и области заметно ухудшится, с понедельника в регионе начинаются дожди, поэтому следует готовиться к резкому похолоданию, пишет Politeka.net. Основная угроза в ближайшие дни – сильный ветер. Порывы южного ветра могут достигать 15-20 м/с.

В утро понедельника значительных изменений погоды в городе не ожидается – облачно с прояснениями, без осадков, но днем местами возможен небольшой дождь. Ветер сменится на южный, 5-10 м/с, тепло будет колебаться с +6… до+11°C, а днем +15…+20°C.

Однако, в последующие дни – похолодание и осадки. В Харькове начнется постепенное снижение градусов. Ночью местами пройдут дожди, а днем осадки станут более интенсивными.

Ветер поменяет направление на северный, 5-10 м/с, ночью следует ожидать с +4… до+9°C, а днем всего +9…+14°C.

Синоптики предупреждают, что вторжение холодного фронта в область приведёт к дальнейшему снижению температуры и неустойчивым погодным условиям. Жителям стоит заранее подготовиться к переменам – теплая погода в Харькове сменится прохладной, с осадками.

Днем температура составит +8 градусов, а ночью -2, в последнующие два дня температура будет снежаться, колебаясь в пределах +4 и -4 градусов, соответственно.

Уже с 20-го числа холодный циклон отступит и тепло постепенно вернется в город и тогда следует ожидать от +10 тепла днем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.